Schnelles Internet in Stuttgart: Bis 2030 sollen 90 Prozent der Haushalte Glasfaser haben

Schnelles Internet in Stuttgart

1 Während Stuttgarts OB noch seine Rede hält, wird die bereits digital verarbeitet. Foto: YAEZ

Damit die flächendeckende Versorgung der Haushalte in Stuttgart und der Region mit Glasfaser endlich Wahrheit wird, wurde ein Ausbauvertrag mit der Telekom geschlossen.











Eben noch hat Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper seine Begrüßungsrede vor den Feiergästen der Agentur Yaez am Hölderlinplatz gehalten, da kann man ihn gleich darauf mit dieser Rede im selben Gewand auf den Bildschirmen folgen. Jetzt hält er diese aber auf Englisch. Ob das nun alles korrekt übersetzt ist, lässt sich in diesem Rahmen nicht feststellen. Doch was auffällt: Nopper spricht da nicht nur Englisch, sondern auch noch mit der ihm eigenen schwäbischen Sprachfärbung. Dezent zwar, aber doch hörbar.