Schnelles Internet in der Region: Die Hälfte aller Haushalte könnte mit Glasfaser streamen

Innerhalb eines guten Jahrzehnts sollen 90 Prozent aller Haushalte in der Region Stuttgart mit Glasfaserleitungen für schnelles Internet versorgt werden. Das Zwischenziel ist erreicht.

719.000 von insgesamt rund 1,45 Millionen Haushalten im Großraum Stuttgart mit den Kreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr sind Ende 2025 an das Glasfasernetz angeschlossen gewesen. Das sind umgerechnet 49,4 Prozent und damit ganz knapp unter dem Zwischenziel, das zu Beginn einer regionalen Initiative 2019 ausgerufen wurde. Das Ziel lautet, bis Ende des Jahres 2030 rund 90 Prozent aller Haushalte mit dem Medium für besonders schnelles Internet zu versorgen.

Die regionale Initiative heißt Gigabit Region Stuttgart (GRS) GmbH und wurde damals vom Verband Region Stuttgart und der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart aus der Taufe gehoben, um dem lahmenden Ausbau der zukunftsfähigen Leitungen auf die Sprünge zu helfen. Als Partner war die Telekom Deutschland auserkoren, die den eigentlichen Ausbau schaffen sollte.

Die Telekom ist an 84 Prozent aller Glasfaser-Anschlüsse beteiligt

Die Festlegung auf eine Firma war damals von manchen Regionalpolitikerinnen und -politikern kritisch betrachtet worden, doch Hans-Jürgen Bahde, Gigabit-Geschäftsführer seit 2019, hat bei seinem jüngsten Bericht im Wirtschaftsausschuss der Regionalversammlung einmal mehr die tragende Rolle des Bonner Telekommunikationsunternehmens beim jüngsten Erfolg herausgestrichen. „74 Prozent der Anschlüsse hat die Telekom realisiert, weitere 10 Prozent die Telekom in Kooperation mit Stadtwerken“, sagte Bahde und ließ durchblicken, dass man ohne die Bonner kaum so weit gekommen wäre. 2019 lag die Versorgung nh bei drei Prozent. Die restlichen 16 Prozent entfallen auf fünf kleinere Telekommunikationsunternehmen, voran die Deutsche Glasfaser, die von ihrem Ausbaugebiet im Kreis Tübingen her auch im südlichen Kreis Böblingen sowie im Kreis Göppingen ziemlich aktiv war.

Dabei fällt die Versorgung der Privathaushalte regional unterschiedlich aus. 50 von 178 an der Gigabit-Initiative beteiligte Kommunen haben den angepeilten Versorgungsgrad von 90 Prozent aller Haushalt schon Ende 2025 erreicht. Allerdings gibt es laut Hans-Jürgen Bahde auch elf Kommunen, in denen noch gar nichts passiert ist. Aufzählen will Bahde die Elf der Glasfaserfreien nicht. „Es gibt Vereinbarungen, die nicht erfüllt wurden“, nannte Bahde einen Grund. Seine Sprecherin Diana Stiebe wird auf Nachfrage deutlicher: „Das Telekommunikationsunternehmen ,Unsere Grüne Glasfaser“ hat sich trotz Kooperationsverträgen und Ausbauplanungen mit Kommunen aus unserer Region zurückgezogen und baut nicht aus.“

Der Kreis Böblingen hat die meisten Glasfaser-Anschlüsse

Auch bei den Kreisen gibt es Unterschiede. Im Kreis Böblingen hat die Konkurrenz gefruchtet, er führt mit fast 64 Prozent aller Haushalte, gefolgt vom Kreis Ludwigsburg mit fast 62 Prozent. Hier waren die Stadtwerke Ludwigsburg sehr aktiv. Es folgen Rems-Murr (52 Prozent), Esslingen (42,8 Prozent), Stuttgart (41 Prozent) und Göppingen mit 35,6 Prozent. Letzterer schneidet deshalb so schlecht ab, weil er laut Bahde das zwölftbeste Kabelfernsehen-Netz Deutschlands hat, das auch hohe Übertragungsraten fürs Internet ermöglicht. „Generell lässt sich sagen, dass der ländliche Bereich schneller ausgebaut wird als die Städte“, sagt Bahde. Lockere Bebauung mit kleineren Gebäuden ist leichter zu versorgen, als enge Städte mit großen Mehrfamilienhäusern.

Zu Beginn des Glasfaser-Ausbaus waren es vielfach Unternehmen, die öffentlich monierten, dass sie an die Zukunftstechnologie nicht herankämen. Das sei 2026 nicht mehr das Thema, bei der Industrie- und Handelskammer kämen keine Beschwerden mehr an. „Fast alle Gewerbegebiete sind zumindest teilausgebaut“, sagt der GRS-Geschäftsführer, über 400 Gewerbegebiete zwischen Bondorf und Böhmenkirch in der Summe. Zudem verfügen 84 Prozent aller Schulen über Glasfaseranschlüsse und fast alle Krankenhäuser.

460 Millionen Euro für Gebiete, wo sich Glasfaser nicht rentiert

In solchen Fällen, wo sich die Versorgung mit Glasfaser anders als bei Wohngebieten mangels vieler Kundinnen und Kunden nicht rechnet, können Zuschüsse des Bundes helfen. Stuttgart zum Beispiel hat im vergangenen September rund 4,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen, um 3790 Haushalte, 30 Bildungseinrichtungen und drei Krankenhäuser ausstatten zu können, zum Beispiel in der schwierigen Hanglage auf dem Rotenberg. Der Partner auch beim geförderten Ausbau: die Telekom. Insgesamt gab und gibt es in der Region bisher 277 solcher Förderprojekte mit einem Volumen von rund 460 Millionen Euro.

Hans–Jürgen Bahde.⇥ Foto: Wirtschaftsfoerderung Region Stuttgart

Mit Blick auf das Zieljahr 2030 wird Hans-Jürgen Bahde etwas skeptischer. Der Glasfasermarkt sei aktuell stark am Konsolidieren, was sich an dem genannten Rückzug einzelner Unternehmen zeige. „Der Fokus liegt zurzeit mehr auf Aktivierung der bestehenden Leitungen und weniger auf Neuausbau.“ So lange die Übertragungsraten der WLAN-Anschlüsse noch ausreichten, würden sich die Bürgerinnen und Bürger die Glasfaseranschlüsse oft noch nicht leisten wollen. Immerhin kosten diese laut Bahde zwischen 900 und 1400 Euro. Das verlegte Glasfaser wird erst zu 38 Prozent genutzt.

130.000 Anschlüsse gab es 2025, für dieses Jahr sind aktuell 116.000 geplant. „116.000 brauchen wir nun jedes Jahr, um das Ziel von 90 Prozent 2030 zu erreichen“, sagt Bahde. Hoffnung mache das Engagement der Telekom, das er „stabil“ nennt. Doch auch das Unternehmen, das nach einer Studie aktuell die wertvollste Marke Deutschlands ist, braucht neue Kunden, die den weiteren Ausbau rentabel machen. Und seien es andere Telekommunikationsunternehmen wie zum Beispiel 1&1, die das Glasfaser auch nutzen dürfen.

Kreis Böblingen : Altdorf, Bondorf, Deckenpfronn, Hildrizhausen, Jettingen, Magstadt, Mötzingen, Nufringen, Rutesheim, Weil im Schönbuch.

: Altdorf, Bondorf, Deckenpfronn, Hildrizhausen, Jettingen, Magstadt, Mötzingen, Nufringen, Rutesheim, Weil im Schönbuch. Kreis Esslingen : Altbach, Bempflingen, Denkendorf, Dettingen/Teck, Hochdorf, Holzmaden, Köngen, Lichtenwald, Ohmden, Ostfildern, Owen, Reichenbach/Fils, Wendlingen/Neckar, Wernau, Wolfschlugen.

: Altbach, Bempflingen, Denkendorf, Dettingen/Teck, Hochdorf, Holzmaden, Köngen, Lichtenwald, Ohmden, Ostfildern, Owen, Reichenbach/Fils, Wendlingen/Neckar, Wernau, Wolfschlugen. Kreis Göppingen : Albershausen, Börtlingen, Drackenstein, Göppingen, Hohenstadt, Schlierbach, Wangen, Rechberghausen.

: Albershausen, Börtlingen, Drackenstein, Göppingen, Hohenstadt, Schlierbach, Wangen, Rechberghausen. Kreis Ludwigsburg : Eberdingen, Gemmrigheim, Großbottwar, Hemmingen, Kirchheim/Neckar, Kornwestheim, Ludwigsburg, Möglingen, Murr, Tamm.

: Eberdingen, Gemmrigheim, Großbottwar, Hemmingen, Kirchheim/Neckar, Kornwestheim, Ludwigsburg, Möglingen, Murr, Tamm. Rems-Murr-Kreis: Allmersbach im Tal, Aspach, Burgstetten, Fellbach, Kaisersbach, Kirchberg/Murr, Leutenbach, Winterbach.

Hier liegt am meisten Glasfaser

Spitzenreiter unter den Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern in der Region Stuttgart ist Kornwestheim mit 96,2 Prozent aller Haushalte (Stand Mai 2026), gefolgt von Fellbach (96,1) und Ludwigsburg (95,4). Schlusslicht ist Waiblingen mit 17 Prozent. Spitzenreiter unter den Bundesländern und Stadtstaaten ist Bremen (86,1), die Region Stuttgart liegt mit 49,4 Prozent knapp vor dem Bundesdurchschnitt (48,9). Baden-Württemberg ist mit 35,5 Prozent Vorletzter vor Thüringen (26,5).