Schnelles Internet in der Region: Die Hälfte aller Haushalte könnte mit Glasfaser streamen

Innerhalb eines guten Jahrzehnts sollen 90 Prozent aller Haushalte in der Region Stuttgart mit Glasfaserleitungen für schnelles Internet versorgt werden. Das Zwischenziel ist erreicht.
719.000 von insgesamt rund 1,45 Millionen Haushalten im Großraum Stuttgart mit den Kreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr sind Ende 2025 an das Glasfasernetz angeschlossen gewesen. Das sind umgerechnet 49,4 Prozent und damit ganz knapp unter dem Zwischenziel, das zu Beginn einer regionalen Initiative 2019 ausgerufen wurde. Das Ziel lautet, bis Ende des Jahres 2030 rund 90 Prozent aller Haushalte mit dem Medium für besonders schnelles Internet zu versorgen.