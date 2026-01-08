Schnelles Internet: Ausbau von Glasfaser in Stuttgart – Unterschiede in Stadtbezirken teils riesig

Das Aus für das Kupfernetz in Deutschland rückt näher. Wo in Stuttgart schon Glasfaser liegt, was die Arbeiten behindert – und in welchen Bezirken demnächst ausgebaut wird.
Zwei Unternehmen ziehen die Fasern für schnelles Internet derzeit in den Untergrund Stuttgarts. Mit Blick in die Zukunft gilt die Technologie als unverzichtbar, das Bundesdigitalministerium rechnet mit einer vollständigen Abschaltung des Kupfernetzes in Deutschland zwischen 2035 bis 2040. Wichtige Fragen und Antworten zum Thema.