Das DRK Rems-Murr verlagert zum neuen Jahr ein Fahrzeug, das bisher in Schorndorf stationiert war, nach Rudersberg. Eine Auswertung erfolgt nach sechsmonatiger Testphase.
Schorndorf ist zwar nicht ganz verkehrt, aber Rudersberg eben doch sinnvoller. Getreu dieser Devise verlagert der DRK-Rettungsdienst Rems-Murr vom 5. Januar 2026 an einen bisher in der Geburtsstadt Gottlieb Daimlers stationierten Rettungswagen nach Rudersberg. Das Fahrzeug wird werktags von 8 bis 20 Uhr am Standort des DRK-Ortsvereins Rudersberg in der Neuen Zumhofer Straße installiert.