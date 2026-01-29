Nicki Minaj sorgt mit einem gemeinsamen Auftritt mit Donald Trump für Aufruhr. Im Anschluss verärgerte sie das Netz auch noch mit einer Ankündigung auf X:. Der US-Präsident soll ihr ein Luxus-Visum geschenkt haben.
Nicki Minaj (43) trat am Mittwoch in Washington D.C. gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump (79) auf die Bühne. Die in Trinidad und Tobago geborene Rapperin lässt schon seit geraumer Zeit keinen Zweifel an ihrer politischen Gesinnung und erklärte sich vor versammelter Presse nun zum "wahrscheinlich größten Fan des Präsidenten".