Drei Stuttgarter Krankenhäuser testen von dieser Woche an selbst Proben auf das Coronavirus. Das beschleunigt das Verfahren. Verdachtspersonen mit Symptomen haben dadurch schneller Klarheit.

Stuttgart - Bei der Eindämmung des Coronavirus spielt der Test von bei Verdachtspersonen genommenen Proben eine wichtige Rolle. In den zurückliegenden Wochen aber war auch in der Landeshauptstadt die Testkapazität eine Engstelle des Verfahrens. Das ändert sich von dieser Woche an. Dadurch wird für Menschen, die zu einem Infizierten Kontakt hatten oder die in einem Risikogebiet waren und Symptome zeigen, das Warten erheblich verkürzt.

Noch bis Ende Januar mussten Proben, die von Verdachtsfällen genommen wurden, zum größten Teil ans Referenzlabor der Berliner Charité gesendet werden. Das hat alleine durch den Transport zu erheblichen Verzögerungen geführt. Seither wird unter anderem im Landesgesundheitsamt (LGA) getestet, aber mit etwa 180 Tests am Tag im dortigen Labor war die Kapazität sehr beschränkt. Laut Regierungspräsidium schwankte die Testkapazität im Land in den vergangenen Wochen in Universitäten, Privatlaboren und dem LGA je nach personeller und technischer Ausstattung und anderen Aufgaben „zwischen 40 Proben bis hin zu mehreren Hundert Proben pro Tag“.

Viel Zulauf in den Corona-Ambulanzen

Das ist zu wenig, seit in der letzten Woche Südtirol zum Risikogebiet erklärt wurde. Dadurch habe die Zahl der Verdachtsfälle deutlich zugenommen, erklärte Jan Steffen Jürgensen, der Medizinische Vorstand des städtischen Klinikums. Dort lag die Zahl der Personen, die sich am Tag wegen Corona-Verdachts vorstellten, zuletzt bei etwa 200. Auch in der Corona-Ambulanz des Robert-Bosch-Krankenhauses ist diese Zahl deutlich gestiegen, am Samstag waren es etwa 80 Personen.

Deshalb waren sich die Krankenhäuser in Stuttgart mit dem Gesundheitsamt einig: „Wir müssen schneller werden bei den Tests“, sagt Mark Dominik Alscher, der Medizinische Geschäftsführer des RBK. So haben das städtische Klinikum, das RBK und das Marienhospital ihre Labore mit entsprechenden Geräten aufgerüstet. Im Klinikum der Stadt war es am Montag soweit. Dort können nun am Tag „etwa 190 Proben untersucht werden“, sagt Jan Steffen Jürgensen. Durch einen Mehrschichtbetrieb könne diese Zahl noch erhöht werden. Das RBK startet am heutigen Dienstag mit 60 Proben am Tag, wenn Anfang nächster Woche ein weiteres Laborgerät eintrifft, werden es 90 sein, erklärt Mark Dominik Alscher. Und am Mittwoch wird das Marienhospital in die Testung einsteigen. „Wir gehen davon aus, dass wir 100 Tests am Tag machen können“, sagt Matthias Orth, der Chef der Labormedizin im Marienhospital. Das wären dann zusammen immerhin 380 Tests am Tag. Auch diese Zahl ließe sich erhöhen, allerdings besteht laut Matthias Orth ein Engpass in der Industrie bei Reagenzien, also bei Stoffen, die man für die Tests benötigt.

Früher Klarheit für Menschen mit Symptomen

Diese Kapazitätserweiterung bedeutet insbesondere für Menschen mit Symptomen, die auf Covid-19 hindeuten können, eine deutliche Verbesserung, weil sie früher Klarheit über ihren Zustand haben. Sie dürften das Testergebnis nun nicht erst nach drei bis vier Tagen bekommen, sondern bereits nach zwei, vielleicht aber schon am nächsten Tag. Verdachtsfälle allerdings, die keine Symptome haben, müssen weiter zwei Wochen in Quarantäne ausharren, weil das Virus frühestens zwei Tage vor dem Auftreten von Symptomen nachgewiesen werden kann.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle stieg bis Montagabend in Stuttgart auf 19. Acht neue waren dazu gekommen, mindestens vier davon mit Bezug zu Südtirol.