1 Die Bundespolizei kam den drei Männern mithilfe von Videoaufnahmen auf die Schliche. Foto: Imago/Tobias Steinmaurer

Das Trio hat an Bahngleisen Taschen und Koffer von Reisenden gestohlen. Die Bundespolizei vermutet, dass die Männer für weitere Taten verantwortlich sein könnten und sucht nach möglichen Geschädigten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Beamte der Landes- und Bundespolizei haben am Montagabend drei Männer im Alter von 17, 23 und 43 Jahren im Hauptbahnhof Stuttgart festgenommen, die im Verdacht stehen, dort mehrere Diebstähle begangen zu haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die drei Tatverdächtigen gegen 15.10 Uhr am Bahnsteig 15 und 16 die Handtasche einer 63-jährigen Reisenden aus deren Rollator entwendet haben, in dem einer der Männer die ältere Dame ansprach und ablenkte, während sein Komplize die Tasche an sich nahm. Der Dritte versuchte, die Tat offenbar abzudecken. Gegen 19.25 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei auf zwei weitere Diebstähle am Bahnsteig 10 aufmerksam gemacht. Dieses Mal wurden die Koffer einer 68- und eines 73-jährigen Reisenden entwendet.