Wer auf eine Wärmepumpe umsteigen will, kann sich jetzt auch an die Stadtwerke Ludwigsburg wenden, die eine Lösung aus einer Hand – und schnelle Hilfe versprechen.
Der Wille, von einer Öl- oder Gasheizung auf eine Wärmepumpe umzusteigen, ist das eine. Die Umsetzung das andere. Bisweilen kann es schon daran haken, einen Monteur zu finden, der zeitnah oder überhaupt ein Angebot abgibt. Ein Manko, von dem die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) profitieren könnten. Das kommunale Unternehmen ist ganz frisch in den Wärmepumpen-Markt eingestiegen und verspricht dabei: „Ein Ansprechpartner. Zwei Angebote. In zwei Wochen.“