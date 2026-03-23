Schnell informiert via WhatsApp: Noch kein Follower? Der WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

Ihr wollt Einblicke, ganz nah dran sein und Nachrichten zum Fußball in Stuttgart und Filder vor allen anderen? Dann haben wir einen Tipp für euch: Abonniert unseren WhatsApp-Kanal!

Welches Derby steht an? Welcher Trainer steht besonders unter Druck? Wer hat die besten Karten im Titelrennen? Was tut sich auf dem Transfermarkt? Unsere Lokalsport-Redaktion der Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung hat all das im Blick und liefert täglich News, Hintergründe und exklusive Geschichten – und das nun auch gebündelt im neuen WhatsApp-Kanal „Fußball Stuttgart/Filder“.

Den Kanal kann man für sein Mobiltelefon kostenlos und ganz leicht abonnieren. Entweder über den Link hier abonnieren oder auf WhatsApp über den Menüpunkt „Aktuelles“ und den Reiter „Kanäle“. Um dort einen neuen Kanal hinzuzufügen, klicken Sie rechts neben dem Punkt „Kanäle“ auf das kleine Plus-Zeichen und wählen „Kanäle suchen“ aus. Dort dann „Fußball Stuttgart/Filder“ eingeben. Noch ein Klick auf das Plus-Zeichen, und schon ist man dabei.

Anschließend können Sie noch entscheiden, ob Sie immer dann, wenn ein neuer Artikel erscheint, eine Benachrichtigung erhalten wollen. Wenn man die Glocke aktiviert, wird dies jeweils automatisch geschehen. Heißt: man ist auf diese Weise stets aktuell auf dem Laufenden. Unser digitales Angebot umfasst dabei deutlich mehr als jenes in der Print-Ausgabe: zum Beispiel mit einer regelmäßigen Berichterstattung zur Kreisliga A oder Spieltag-Vorschauen zu den Stuttgart/Filder-Teams der Verbands- und Landesliga. Und, ganz neu: nach jedem Spieltag den „Spieler der Woche“, den wir in einer Porträt-Geschichte vorstellen. Hinzu kommt alles rund um die Stuttgarter Kickers.

Noch wichtig zu wissen:

Die Mitteilungen der abonnierten Kanäle sind von privaten Chats getrennt

Auf die Mitteilungen kann man ausschließlich mit Emojis reagieren. Antworten kann man nicht

Andere User sehen nicht, wem man folgt

Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit unserem WhatsApp-Kanal – und freuen uns über Reaktionen per Emoji im Kanal.