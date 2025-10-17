1 Die fruchtig-nussigen Kekse werden mit Orangenabrieb verfeinert. Foto: badmanproduction/iStock via Getty Images

Knusprig, fruchtig und fein gewürzt: Diese Cookies mit Cranberrys, Rosinen und Macadamianüssen sind ein herbstlicher Genuss für kleine und große Momente - schnell gemacht und herrlich aromatisch.











Goldbraun gebacken und voller Aromen: Diese knusprigen Cookies vereinen süße Cranberrys, saftige Rosinen, buttrige Macadamianüsse und feinen Orangenabrieb mit einer Prise Zimt. Ein einfaches Rezept für Gebäck, das nicht nur gut schmeckt, sondern auch nach Herbst duftet - ideal zum Kaffee, Tee oder als kleine Nascherei zwischendurch.