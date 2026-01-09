Schneesturm in Hamburg: Not-Programm-Ausgabe bei NDR Talk Show am Freitag

Das Wetter in Hamburg sorgt mit Absagen von Promis dafür, dass Barbara Schöneberger und Bettina Tietjen am 9. Januar durch eine "Not-Programm"-Ausgabe der "NDR Talk Show" führen müssen.

Das Jahr 2026 beginnt mit einem Dämpfer für die "NDR Talk Show". Die neueste Ausgabe am heutigen Freitag kann nicht wie geplant stattfinden. Offenbar ist es den ursprünglich eingeladenen Promis aufgrund des Winterchaos im Norden nicht so einfach möglich, zum Studio in Hamburg-Lokstedt zu kommen. Trotzdem soll die Show nach aktuellem Stand wie geplant ab 22:15 Uhr beim Norddeutschen Rundfunk zu sehen sein.

Schöneberger und Tietjen kündigen "Not-Programm" an Auf der Plattform Instagram haben die Moderatorinnen Barbara Schöneberger (51) und Bettina Tietjen (66) am Nachmittag eine Notlösung für die Sendung am Abend angekündigt. "Schneesturm in Hamburg! Wir sind gespannt, was passiert", schreibt Schöneberger zu einem Selfie von sich in einer Story. In einem gemeinsamen Post mit Tietjen erklärt sie: "Wir stecken die Köpfe zusammen und überlegen, wie wir heute Abend trotz vieler Gästeabsagen eine spitzen 'NDR Talk Show' für euch zusammenstellen können."

Schöneberger versichert dem Publikum: "Wir haben ein super aktuelles Not-Programm für euch zusammengestellt. Bitte einschalten!" Dazu ist ein Bild von hinter den Kulissen zu sehen, das mit den Worten "Winterchaos Januar 2026" und "Krisenstab" betitelt ist.

Diese Promis kommen am Freitag in die "NDR Talk Show"

Eingeladen wurden laut ursprünglicher Ankündigung der Komiker und Entertainer Hape Kerkeling (61), Schauspielerin Michael May (73) und ihr Kollege Sigmar Solbach (79), die Sängerin Melissa Naschenweng (35), Para-Sportlerin Anna-Lena Forster (30) und Thomas Ulbrich vom ASB Hamburg. Der NDR hat kurzfristig bestätigt, dass Naschenweng, Forster und Ulbrich auch auf der aktualisierten Gästeliste stehen. Hinzu kommen nun statt Kerkeling, May und Solbach der Wetterexperte Frank Böttcher und die Ärztin Dr. Viola Andresen. Der Ex-"Tagesthemen"-Moderator Ulrich Wickert (83) und der Moderator Hinnerk Baumgarten (58) sollen ebenso zugegen sein.