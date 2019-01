Schneespaß in Stuttgart Erste Flocken des Jahres rieseln auf den Schlossplatz

Von red 03. Januar 2019 - 20:52 Uhr

Endlich macht der Winter seinem Namen im Südwesten Ehre. Am Donnerstag kam es zu längeren Schneeschauern und teilweise zeichnete sich sogar eine klitzekleine Winterlandschaft ab. Doch aller Voraussicht nach war das erst der Anfang.





Stuttgart - Das Jahr ist erst ein paar Tage alt und schon verändert sich die Landschaft im Südwesten. Zumindest für ein paar Stunden. So gab es am Donnerstagnachmittag in Stuttgart einige Schneeschauer, welche den Schlossplatz in ein zartes weiß hüllten. Endlich ist der Winter bei uns angekommen.

Auch am Freitag sind Schnee und Kälte angekündigt.