In diesem Artikel zeigen wir Ihnen 6 Tipps, wie Sie Schneeränder schnell und einfach von Schuhen entfernen.

Die kalte Jahreszeit beansprucht durch Nässe, Schmutz und Streusalz vor allem unsere Schuhe. Nicht selten setzen sich dann die unbeliebten Schneeränder an den Schuhen ab.

Woher kommen Schneeränder?

Schneeränder an Schuhen entstehen vor allem durch das in der Feuchtigkeit gelöste Streusalz, weshalb sie auch Salzränder genannt werden. Dieses zieht in das Material der Schuhe ein und bleibt nachdem Trocknen als sichtbarer Salzrand zurück. Schneeränder können allerdings auch ohne Streusalz entstehen. Dann gestaltet sich die Reinigung meist etwas einfacher.

6 Tipps, um Schneeränder von Schuhen entfernen

Prinzipiell sind Schneeränder einfach zu entfernen, allerdings müssen die Schuhe je nach Material unterschiedlich behandelt werden.

1. Schuhe erst trocknen lassen

Lassen Sie als Erstes die Schuhe gut trocken. Stopfen Sie dazu die Schuhe mit Zeitungspapier aus und vermeiden Sie dabei starke Wärmequellen, wie zum Beispiel die Heizung oder den Föhn. So können die Schuhe gleichmäßig und materialschonend trocknen. Entfernen Sie nun die ersten groben Verschmutzungen trocken mit einer weichen Bürste.

2. Warmes Wasser

In der Regel lassen sich die meisten Schneeränder gut mit warmem Wasser und einem Schwamm von Schuhen entfernen, wenn die Schuhe vorab trocken mit einer Bürste vorgereinigt wurden. Vor allem, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Reinigungsmittel das Material Ihrer Schuhe verträgt, sollten Sie bei warmem Wasser bleiben.

3. Zitronensäure oder Essigessenz

Gegen Salzränder an den Schuhen helfen ebenfalls gut Zitronensäure oder Essigessenz. Tragen Sie einfach eines der beiden Hausmittel mit einem in warmem Wasser getränkten Tuch oder einem Schwamm auf die Salzränder auf und reiben Sie so nach und nach das Salz aus dem Material. Reinigen Sie die Oberflächen anschließend kurz mit warmem Wasser nach. Zitronensäure und Essigessenz eignen sich eher für robustere Materialien.

Tipp: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Material Ihrer Schuhe die Säure verträgt, sollten Sie die Hausmittel vorab an einer unauffälligen Stelle testen.

4. Wildlederschuhe

Besonders empfindlich sind Wildleder- oder Velourslederschuhe. Bürsten Sie deswegen mit einer weichen Bürste oder einer Velourslederbürste grobe Salzverschmutzungen trocken vom Schuh und reinigen Sie anschließend mit etwas lauwarmem Wasser die Oberfläche. Achten Sie dabei darauf, dass das Material nicht zu viel Feuchtigkeit aufnimmt. Anschließend sollten die Schuhe gleichmäßig und gründlich getrocknet werden.

5. Schuhe langsam trocknen lassen

Nach der Reinigung sollten die Schuhe vollständig getrocknet werden, damit sich keine Gerüche bilden. Achten Sie beim Trocknen darauf, dass die Schuhe gleichmäßig trocknen. Zeitungspapier in den Schuhen begünstigt den Trocknungsprozess.

6. Schuhe imprägnieren

Nach dem Entfernen der Schneeränder können die Schuhe imprägniert werden. Dadurch legt sich eine Schutzschicht über das Material, welche verhindert, dass neue Schneeränder in das Material einziehen können. So wird die Reinigung von weiteren Schneerändern deutlich erleichtert. Imprägniersprays (hier bei Amazon bestellen / Anzeige) eignen sich dabei gut für Rauleder und Synthetikmaterialien. Schuhwachs oder Schuhcremes hingegen (hier bei Amazon bestellen / Anzeige) sollte vorwiegend bei Glattleder verwendet werden. Polieren Sie das Mittel mit einem fusselfreien Tuch oder einer Schuhbürste in das Material ein.

Weitere Hausmittel gegen Schneeränder

Im Internet finden sich noch weitere Tipps, wie zum Beispiel die Behandlung der Schuhoberflächen mit Milch, Zwiebeln oder Kartoffeln. Da sich Schneeränder mit einer gründlichen Vorbehandlung (trocken bürsten) in der Regel gut entfernen lassen und Materialien unterschiedlich auf die verschiedenen Hausmittel reagieren, sollten diese vermieden werden.

