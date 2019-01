Schneepracht auf Instagram Stuttgarter zeigen, wie schön die Stadt im Winter ist

Von bif 04. Januar 2019 - 18:23 Uhr

Die Stuttgarter freuen sich über den Schnee im neuen Jahr. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Kaum wurde die Stadt wieder in strahlendes Weiß gehüllt, jagt auch schon ein Bild der schönen Winterpracht das nächste auf Instagram. Wir haben ein paar der Fotos aus dem Netz zusammengestellt.

Stuttgart - Da ist er wieder: Der Schnee, den die Winter-Freunde an Weihnachten so sehr vermisst haben, zeigt sich seit ein paar Tagen in Stuttgart von seiner schönsten Seite. Da können nun doch noch Schlitten und Handschuhe für den ersten Schneemann im neuen Jahr ausgepackt werden. Wie es in der Innenstadt oder vom heimischen Balkon aus aussieht, halten die User auf Instagram fleißig fest.

Vor dem Neuen Schloss in Stuttgart könnte die Winterwonderland-Kulisse kaum schöner sein. Das weiß auch dieser Instagram-User und hat das Handy gezückt:

Diese Instagram-Nutzerin hat den Sonnenaufgang auf dem Schlossplatz eingefangen – samt der schneebedeckten Dächer:

Was für eine Aussicht: Der Stadtpalais-Balkon eignet sich als guter Fotospot:

Auch ein schönes Motiv: schneebedeckte Pflanzen und Stuttgart im Hintergrund:

Diese Stuttgarterin freut sich ganz besonders über den Schnee. Kein Wunder bei der Aussicht auf die Natur:

Den Karlsplatz bei Nacht hat dieser Instagramer fotografiert:

Der Killesbergturm im Höhenpark ist nicht nur ein beliebter Aussichtsplatz, auch der Turm selbst gibt ein hübsches Bild ab:

Auch an der Universität Hohenheim ist der Winter angekommen. Bei dieser Kulisse fällt der Gang zur Uni trotz Winterpause doch gleich viel leichter.

Der frühe Vogel fängt den Wurm – und hat dabei auch noch eine tolle Sicht über die Stadt:

Bei dieser Schneedecke sieht der Stuttgarter Westen gleich noch viel schöner aus:

Normalerweise glänzt der Stuttgarter Hauptbahnhof nicht unbedingt durch seine Schönheit. Dieses Foto hält dagegen: