Schneefall in Stuttgart: Mehrere Unfälle wegen Schnee und Glätte

Glatte Straßen in Stuttgart sorgen bereits am Sonntagabend für mehrere Unfälle: Die Feuerwehr warnt vor gefährlichen Verkehrsbedingungen und ruft zur Vorsicht auf.

Wer derzeit mit dem Auto in Stuttgart unterwegs ist, muss sich auf winterliche Straßenverhältnisse einstellen. In den vergangenen Stunden kam es aufgrund von Glätte bereits zu zahlreichen Unfällen, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden, schwer verletzte Personen gab es demnach nicht. (Stand: 20.45 Uhr)

Die Zahl der Unfälle nähert sich laut Polizei einem mittleren zweistelligen Bereich. „Der Winter hat uns wieder fest im Griff“, sagte der Sprecher.

Feuerwehr Stuttgart: „Bitte fahrt und bewegt euch vorsichtig“

Auch die Feuerwehr Stuttgart warnt vor rutschigen Straßen. „Im gesamten Stadtgebiet Stuttgart kommt es zu Glätte aufgrund des Schneefalls“, schreibt die Feuerwehr auf der Plattform X. „Wir haben die ersten Einsätze wegen des Schneefalls und rüsten die ersten Einsatzfahrzeuge mit Schneeketten aus. Bitte fahrt und bewegt euch vorsichtig“, heißt es weiter.

Auch im öffentlichen Nahverkehr kommt es infolge der Witterung zu Einschränkungen. Besonders im Busverkehr verzeichnet der Verkehrsverbund Stuttgart derzeit Ausfälle und Verspätungen. (Stand: 21 Uhr) Grund dafür sind die glatten Straßen und schwierigen Fahrbedingungen. Fahrgäste werden gebeten, mehr Zeit einzuplanen und sich vorab über aktuelle Verbindungen zu informieren.

Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits angekündigt, dass es von Sonntagabend an in einigen Teilen des Südwestens zu unwetterartigen Schneefällen kommen kann. So sollen etwa bis Montagvormittag in Ostwürttemberg, Heilbronn-Franken und im Bereich des Odenwaldes zwischen 15 und 20 Zentimeter Neuschnee liegen.