Der Herbst ist da. Es wird im Südwesten an diesem Dienstag erst einmal ganz schön stürmisch – und dann zumindest ein kleines bisschen schneeweiß. Schuld daran ist das Tief „Quiteria“, das am Dienstag Deutschland überquert.

Eine Kaltfront sorgt in der Nacht zum Mittwoch in den Hochlagen des Schwarzwaldes und der Schwäbischen Alb für leichten Frost und etwas Schnee, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte.

Bleibt der Schnee in Baden-Württemberg liegen?

Wintersportler müssen sich wohl noch etwas gedulden. Fürs Skifahren oder auch Langlauf dürfte es den Angaben des DWD zufolge nicht reichen. Nur bis zu fünf Zentimeter Schnee bleiben voraussichtlich liegen, da die Böden noch warm sind, hieß es weiter. Die Temperaturen bewegen sich in der Nacht in den Hochlagen knapp unter null Grad, auch Glatteis ist möglich. Autofahrer sollten also Vorsicht walten lassen.

In der Nacht auf Mittwoch liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Foto: dpa/Thomas Warnack

Zuvor aber wird der Südwesten zunächst von Sturmböen durchgeschüttelt, die am Dienstag im Hochschwarzwald bis 100 Kilometer pro Stunde betragen können. Für den Feldberg sind Orkanböen bis 140 Kilometer pro Stunde vorhergesagt. Bis in die Nacht dürfte es dauerregnen, hieß es weiter.