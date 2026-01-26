Schneechaos nach Wintereinbruch: 65 Unfälle auf den Straßen und Autobahnen rund um Leonberg, 560 000 Euro Schaden

Einsatzkräfte mussten in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgrund des Winterwetters häufig ausrücken – der Schaden bei Unfällen auf Straßen und Autobahnen ist beträchtlich.
Einsatzkräfte aller Art haben bei Schnee und Eis für gewöhnlich alle Hände voll zu tun. Allerdings sorgt so mancher Verkehrsteilnehmer auch vollkommen ohne Not für einen Einsatz. Ein solcher hat sich laut Polizeibericht in der Nacht von Sonntag auf Montag am Engelbergtunnel zugetragen, als der Fahrer eines Audi S5 die Schranken einer Baustelle entfernte, um auf der Überleitung von A8 zu A81 auf der gesperrten Fahrbahn weiterzufahren. Das Ganze endete in einem Crash mit hohem Schaden.