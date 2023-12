Schnee und Eis haben in der gesamten Region zu großen Beeinträchtigungen geführt. Besonders rutschig war es in den vier Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalb. Dort rückte die Polizei zwischen Freitagfrüh und Samstagnacht zu 70 witterungsbedingten Einsätzen aus.

Bus rutscht gegen Hauswand

In Großbettlingen (Kreis Esslingen) rutschte ein Linienbus am Freitagabend beim Linksabbiegen gegen eine Hausmauer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 44-jährige Busfahrer blieb unverletzt, im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. An der Hauswand entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 8000 Euro, der Schaden am Bus beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Streudienste waren im Dauereinsatz

An Straßen mit Gefälle kam es durch etliche quer stehende Fahrzeuge, Unfälle und Schneebruch an Bäumen zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen, wie die Beamten weiter mitteilten. Die Streudienste waren im Dauereinsatz. Die überwiegende Anzahl der Unfälle sei ohne schwere Folgen verlaufen.