Schnee und Eis in Stuttgart Unfälle wegen kurzem Wintereinbruch

Von Christine Bilger 04. Januar 2019 - 14:54 Uhr

Ein Twingo ist am Donnerstagabend im Gleisbett der Stadtbahn gelandet. Foto: Fotoagentur Stuttgart

Kurz und heftig hat es am Donnerstag geschneit. Die Polizei musste gleich am Abend zu 15 Unfällen ausrücken. Auch am Freitagmorgen war es an manchen Stellen in der Stadt gefährlich glatt.

Stuttgart - Kurz und heftig hat es am Donnerstagabend in der Stadt geschneit. Innerhalb einer Stunde waren im Feierabendverkehr viele Straßen weiß und rutschig. 15 Verkehrsunfälle seien aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse geschehen, meldet die Polizei. Am Freitagmorgen hatte sich die Lage wieder beruhigt, ein Unfall an der Karl-Kloß-Straße bremste jedoch am Vormittag den Verkehr aus der Stadt nach Degerloch aus.

Mehr zum Thema

Auf der kurvenreichen Karl-Kloß-Straße geriet eine Autofahrerin gegen 9.20 Uhr im Bereich unterhalb des Waldfriedhofs wohl aufgrund der Glätte ins Schlingern. Der Ford Focus der 24-Jährigen kam dadurch auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Ford Mondeo einer 39 Jahre alten Frau zusammen, die stadteinwärts fuhr. Die 39-Jährige und ihr drei Jahre altes Kind wurden leicht verletzt. Da die beiden Autos nach dem Zusammenstoß quer zur Fahrbahn standen, musste die Ein- und Ausfallstraße in den Süden der Stadt vorübergehend gesperrt werden. Rettungskräfte brachten die Verletzten vorsorglich ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen ist ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 18 000 Euro entstanden, meldet die Polizei.

Stadtbahnlinien nach Unfall unterbrochen

Auch ein Unfall am Donnerstagabend hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr. Der Wagen einer 26-jährigen Frau landete auf dem Dach im Gleisbett der Stadtbahn an der Heilbronner Straße auf Höhe des Mia-Seeger-Stegs, weil sie auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle verloren hatte. Der Twingo schleuderte über einen Fahrbahnteiler und überschlug sich, letztlich kam er auf dem Dach auf den Schienen zum Liegen. Die Frau und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Wegen der Bergung des Wagens waren die Stadtbahnlinien U6, U7 und U15 stadtauswärts in Richtung Pragsattel mehr als eine Stunde lang unterbrochen. Der Unfall hatte sich gegen 20.50 Uhr ereignet. Kurz nach 22 Uhr konnten die Rettungskräfte wieder abrücken und die Bahnen wieder fahren. Den bei dem Überschlag am Auto der Frau entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 3000 Euro an.