Zum Wochenende ist nicht so viel Schnee gefallen wie vorhergesagt. Doch Ausflüge rund um Leonberg lohnten sich – wir haben ein paar besondere Eindrücke festgehalten.
An diesem Wochenende konnte sich mancher an den Filmklassiker „Die Truman Show“ von 1998 mit Jim Carrey erinnert fühlen. Der Protagonist ist in diesem Streifen, ohne es zu wissen, seit seiner Geburt der Hauptdarsteller in einer eigens für ihn geschaffenen riesigen Kunstwelt, TV-Zuschauer können rund um die Uhr an seinem Leben teilhaben. Per Knopfdruck können hier von den Fernsehmachern in der Regie auch spontane Wetterwechsel initiiert werden.