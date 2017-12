Schnee in Stuttgart und der Region Autofahrer müssen wieder mit Chaos rechnen

Von red/dpa 19. Dezember 2017 - 10:54 Uhr

Am Mittwoch soll es wieder Behinderungen durch starke Schneefälle geben. (Archivfoto) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Weg zur Arbeit am Montagmorgen war für viele Autofahrer ein zähes und rutschiges Unterfangen. Und das Schauspiel könnte sich am Mittwoch noch einmal wiederholen. Der Wetterdienst warnt vor starken Schneefällen.

Stuttgart - Es wird nochmal weiß: Meteorologen rechnen in der Nacht zum Mittwoch wieder mit Schnee und Glätte im Südwesten.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, fällt dann bis zum Vormittag Schnee. In Lagen über 300 Metern rechnen die Wetter-Experten mit bis zu drei Zentimetern Neuschnee bei leichtem Frost, im Bergland könnten es um die fünf Zentimeter sein. Am Morgen müsse daher mit Glätte, Schnee und Schneematsch gerechnet werden.

Erst in der Nacht zum Montag hatte Schneefall für mehr als 250 Unfälle in Baden-Württemberg gesorgt. In den kommenden Tagen soll es laut Prognose aber deutlich milder werden - mit gelegentlichem Regen.

