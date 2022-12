Schnee in Stuttgart

11 Das verschneite Schloss Solitude als beliebtes Motiv Foto: /Andreas Rosar

Klirrende Kälte und eine stabile Schneelage: Am Wochenende hat sich Stuttgart in eine Winterlandschaft verwandelt, die es schon lange nicht mehr gab.















Kaum liegt etwas Schnee verwandelt sich der Hang unterhalb von Schloss Solitude zuverlässig zu Stuttgarts Alpinzentrum. So auch an diesem Wochenende, an dem sich unerschrockene Winterfans auch nicht von den Temperaturen deutlich im Minusbereich haben bremsen lassen. Rodel und Schlitten waren im Einsatz, ganz Wagemutige packten gar das Snowboard aus.

Spaziergang im Winterwald

Der schon vergangene Woche gefallene Schnee blieb dank der klirrenden Kälte erhalten. Auch Spaziergänger ohne Wintersportgerät zog es in die verschneiten Wälder rund um die Stadt.

Doch das Vergnügen währt wohl nur kurz. Mitte der Woche soll es wieder wärmer werden. Die Aussicht auf weiße Weihnachten ist laut Meteorologen nicht besonders