1 Schnee in Stuttgart – wie hier im Januar – könnte auch rund um den 2. Advent fallen. Foto: Andreas Rosar//Fotoagentur-Stuttgart

In Stuttgart wird es zum Wochenende hin windig – und dann fallen die Temperaturen. Die Aussichten auf Schnee im Kessel stehen nicht schlecht.











Einmal hat es in Stuttgart in diesem Winter schon geschneit – ein bisschen zumindest. Dementsprechend schnell schmolz das Weiss auch wieder. Mit Blick auf das Wetter am Wochenende rund um den 2. Advent könnte es im Kessel wieder winterlich werden.