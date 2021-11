Am Wochenende kommt der Winter

Schnee in Stuttgart

1 Am Wochenende bekommt Stuttgart seinen ersten Schnee (Archivbild aus dem Februar 2021). Foto: imago images//Arnulf Hettrich

Punktgenau zum ersten Advent am Sonntag dürfte in ganz Stuttgart leise der Schnee rieseln. Die Schneefallgrenze sinkt auf 200 Meter.















Stuttgart - „Einen ersten Geschmack von Winter“ verspricht der Meteorologe Peter Crouse vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart fürs Wochenende. Punktgenau zum ersten Advent am Sonntag dürfte in der ganzen Stadt leise der Schnee rieseln.

„Am Samstag erreicht uns ein Tiefdruckgebiet von Westen“, sagte Crouse am Mittwoch. Dieses Tief hat Niederschlag im Gepäck, der in tieferen Lagen noch als Regen, im Bergland aber schon als Schnee niedergeht.

Schneeflocken für alle bringe dann der Sonntag: „Dann sinkt die Schneefallgrenze weiter ab auf etwa 200 Meter – dann sind durchaus auch im Kessel ein paar Flocken drin“, prognostizierte der Meteorologe. Die Höchsttemperaturen liegen bei drei bis vier Grad.

„Der Boden ist noch zu warm“

Zu große Erwartungen an Schlittenspaß und Schneeballschlachten musste Crouse aber dämpfen: „Das gibt bestimmt keine Schneemassen. Der Boden ist noch zu warm.“ Von einem „Arctic Outbreak“ mit richtig viel Schnee und Eis, den manche Meteorologen schlagzeilenträchtig bereits voraussahen, kann keine Rede sein.

Am Montag zieht das Tief langsam nach Osten ab, dabei kann es bei drei Grad Höchsttemperatur weiter leise flöckeln. Der Dienstag macht dem Bilderbuch-Adventswetter dann erst einmal wieder den Garaus: Dann, so Crouse, werde es etwas wärmer und damit auch regnerischer.