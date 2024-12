Das zweite Adventswochenende wird in Baden-Württemberg nass und ungemütlich. Weiß soll es nur in wenigen Regionen werden. Wo das der Fall ist:

Schnee in Deutschland – in einigen Regionen Deutschlands kann das am zweiten Advent tatsächlich wahr werden. In Baden-Württemberg wird es hingegen in weiten Teilen des Landes erst einmal nass. Schmuddelwetter ist angesagt. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) schneit es zunächst in höheren Lagen – dort ist auch mit Glätte zu rechnen.

Wo schneit es in Baden-Württemberg?

Schneien kann es laut den Meteorologen im Hochschwarzwald und am Sonntag zum Teil auch in Oberschwaben. Die Schneefallgrenze verschiebt sich nach unten, große Schneemengen soll es aber nicht geben. Im Hochschwarzwald oberhalb von etwa 1000 Metern rechnen die Meteorologen in der Nacht mit Schnee, Glätte und Frost. Die Temperaturen liegen nachts im Flachland zwischen sechs und zwei Grad, auf der Albhochfläche kann es leichten Frost geben.

Am Samstag ist es stark bewölkt und vielerorts regnet es anhaltend, in den Hochlagen des Schwarzwaldes wieder als Schnee. Die Temperaturen bleiben mit 7 bis 11 Grad relativ mild. Die Nacht ist meist trocken und die Temperatur sinkt auf minus 2 Grad.

Schnee in Stuttgart?

Auch der Sonntag kann im Bergland und später in Oberschwaben Schnee und Glätte bringen. Die Niederschlagsmengen dürften sich aber in Grenzen halten. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 300 Meter, Schnee bleibt aber erst ab etwa 600 Meter liegen. Wo genau die weiße Pracht liegen wird, lasse sich derzeit noch nicht abschätzen, so der Sprecher.

Am Alpenrand könnte es winterlich werden. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Auch in der Nacht zum Montag könne wieder Schnee in höheren Lagen fallen, während es am Hochrhein und am Bodensee regnen soll. Anders als zunächst angenommen, dürfte in tieferen Lagen – wie etwa in der Landeshauptstadt Stuttgart – kein Schnee fallen zum Wochenbeginn.

Aktuelle Schneehöhen in Deutschland:

Nebelhorn - Oberstdorf: 72 Zentimeter

Kleinwalsertal - Oberstdorf: 72 Zentimeter

Söllereck: 65 Zentimeter

Zugspitze: 55 Zentimeter

Skiparadies Grasgehren: 45 Zentimeter

Fellhorn / Kanzelwand - Kleinwalsertal: 32 Zentimeter

Sudelfeld: 30 Zentimeter

Balderschwang: 30 Zentimeter

Großer Arber: 30 Zentimeter

Und wo fällt dann Schnee in Deutschland?

Am Samstag ist es Deutschlandweit deutlich zu warm für Schneefall. Am Sonntag wird es dann deutlich kälter, bei Temperaturen zwischen 2 und 7 Grad kommt der Niederschlag jedoch höchstens im Bergland und an den Alpen mitunter auch als Schnee herunter. „Liegenbleiben wird der Schnee aber nur im Bergland. Deutschland wird nicht eingezuckert“, sagt DWD-Meteorologe Tobias Reinartz. „Wenn es blöd läuft, kann sich eher eine Schneematschdecke bilden.“

In der Nacht zum Montag sinkt die Schneefallgrenze dann auch noch weiter: im Osten auf 100 bis 300 Meter. „Da sind in auch in tiefen Lagen mal Schneeflocken dabei“, sagte der Meteorologe. Die Niederschläge lassen dann zum Start der neuen Woche auch nach.