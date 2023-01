13 Schneekulisse: die Stuttgarter Oper am Samstagabend. Foto: Jan Sellner

Am Samstagabend ging’s los: Aus dem Nachthimmel schneite es reichlich Puderzucker auf die Stadt, die nochmal so richtig in Winterstimmung kommt. Bilder vom Wochenende.















Link kopiert

Wer am Samstagabend in Stuttgart im Kino war oder Toscas Leiden in der Oper miterlebte oder im Schauspielhaus den großartigen Noverre-Ballettabend genoss oder Jan Böhmermann in der Porsche-Arena singen hörte, dem bot sich hinterher beim Nachhausegehen ein selten schöner Anblick: Stuttgart im Pulverschnee. Stundenlang rieselten feine Schneeflocken auf die Stadt. So stimmungsvoll kann der Großstadt-Winter sein. Größere Verkehrsbehinderungen blieben aus.

Die Winterstimmung hielt den ganzen Sonntag an, auch wenn sie tagsüber nicht mehr ganz so zauberhaft war; der Himmel hatte seinen Pulverschnee verschossen, bei Temperaturen um die 1 Grad wurde der Schnee teilweise schon wieder feucht. Auch die Sonne ließ sich nicht blicken. Das dürfte auch erst mal so bleiben. Für die nächsten Tage sagen die Meteorologen dichte Wolken voraus. Doch das hindert nicht am Draußensein, Schlittenfahren und Schneemannbauen.