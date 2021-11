Auch am Montag schneit es noch

Schnee in der Region Stuttgart

9 Schneebedeckte Straßen in Stuttgart – der Winter kam am Sonntagabend mit Macht. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Starker Schneefall hat in Stuttgart und der Umgebung zu mehreren Unfällen geführt. Auch am Montag fallen noch ein paar Flocken – bevor es wärmer wird.















Stuttgart - - Nach den teils heftigen Schneefällen vom Sonntagabend wird es auch am Montag noch weiterschneien. Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, hat sich ein Tiefdruckkomplex über Mitteleuropa etabliert. „Dabei konnte Meeresluft polaren Ursprungs nach Baden-Württemberg einfließen“, hieß es.

Auch am Montagvormittag sei im Südwesten verbreitet mit Glätte durch überfrierende Nässe und wenige Zentimeter Neuschnee zu rechnen. Die Höchstwerte auf dem Thermometer liegen der Prognose zufolge zwischen -3 Grad auf der Ostalb und +4 Grad in der Kurpfalz. Am Dienstag soll es aber wärmer werden – dann schmilzt der Schnee schon wieder.

Die Schneefälle hatten in Stuttgart am Sonntagabend mehrere Autos ins Rutschen gebracht. Es sei wegen Schnee- und Eisglätte zu einigen Unfällen mit Blechschäden gekommen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Schwere Unfälle seien aber nicht passiert.

21 Glätteunfälle am Sonntagabend im Stadtgebiet

Laut einem Polizeisprecher gab es in Stuttgart zwischen 19.45 und 22 Uhr 21 Glätteunfälle. Meist blieb es bei Blechschäden, drei Menschen wurden leicht verletzt.

Am Abend des 1. Advents hatte es Schneetreiben und schneebedeckte Straßen in der Landeshauptstadt gegeben. Auch nahe Esslingen, Freiburg, Tübingen und Pforzheim gab es Unfälle wegen Glätte, wie Polizeisprecher mitteilten. Verletzt hat sich niemand.