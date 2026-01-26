Rund 30 Zentimeter Neuschnee fallen über Nacht – des Autofahrers Leid ist des Winterfans Freude. Wie sieht es an den Schlittenhängen, Loipen und beim Rodelzentrum aus?

Vor allem für Kinder war der Wintereinbruch in der Nacht von Sonntag auf Montag kein Grund für Schneeschaufel-Frust, sondern für jede Menge Spaß. Im Schwäbischen Wald, wo besonders viel Schnee fiel, waren morgens Kindergarten- und Grundschulkinder zu beobachten, die von ihren Eltern per Schlitten in ihre Einrichtungen gezogen wurden – so einen Service nahmen sie gerne an. Andernorts flogen Schneebälle, und Kinder hinterließen Schneeengel-Abdrücke in der weißen Pracht. Nach Schulschluss füllten sich auch die Rodelhänge in der Region mit herumtollenden Kindern.

Aber auch Erwachsene können dem Schnee etwas abgewinnen. Am Vormittag ist ein Paar im besten Alter unterhalb von Althütte-Lutzenberg unterwegs. Die Langlaufski an den Füßen, machen sie eine kleine Tour um ihren Heimatort. „Dort hinten im Wald ist der Schnee so tief, man kommt nicht wirklich weiter“, sagt die Frau. Und ihr Partner ergänzt: „Wir konnten hier ja auch seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr langlaufen – daher sind wir etwas aus der Übung.“ Professionell gespurt ist die Strecke hier nicht – die beiden laufen ihre Tour einfach ein paar Mal hintereinander und machen sich so ihre eigene Loipe.

Wie sieht es beim Rodelzentrum und auf den Loipen aus?

Skispaß bei Althütte Foto: Phillip Weingand

Die dicke Schneedecke verwandelte vor allem die Höhenlagen der Region in ein echtes Winterwunderland. Auch der Ebnisee zwischen Kaisersbach und Althütte lag wie verzaubert da, unter einer weißen Schicht begraben. Hierher fanden zumindest am Vormittag aber nur vereinzelte Spaziergänger, um den Anblick zu genießen. Auch auf den eingeschneiten Feldern in der Gegend waren einige Spaziergänger zu beobachten, die teilweise knietiefe Spuren im Schnee hinterließen.

Besonders viel Niederschlag gab es in Welzheim. „Hier waren es rund 30 Zentimeter – so viel wie schon lange nicht mehr“, sagt Uwe Lehar von der Stadtverwaltung. In Welzheim gibt es insgesamt ein rund 70 Kilometer langes Netz von Loipen, die vom Verein Arge Loipen betreut und gespurt werden. Bis das geschieht, müsse die Prognose aber stimmen, damit der Aufwand sich lohne, erklärt Lehar am Mittag.

„Sie fangen heute mal mit der Rundkurs-Flutlicht-Loipe am Stausee an, das rentiert sich heute am ehesten“, erklärt er. Beim Rodelzentrum in Kaisersbach sieht es ähnlich aus: „Die Lifte bleiben am 26. Januar geschlossen – voraussichtlich öffnen wir den Schlittenlift morgen Mittag“, steht auf der Webseite zu lesen.

Auch wenn die dicke Schneedecke auf den ersten Blick ziemlich hartnäckig aussieht, ist noch nicht klar, wie lange sie denn nun hält. Im Schwäbischen Wald bewegten sich die Temperaturen meist um den Gefrierpunkt, mancherorts fiel schon tauender Schnee von den Ästen und Dächern. Bleibt zu hoffen, dass der Winter sich auch am Dienstag noch von seiner schönen Seite zeigt.