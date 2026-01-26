Rund 30 Zentimeter Neuschnee fallen über Nacht – des Autofahrers Leid ist des Winterfans Freude. Wie sieht es an den Schlittenhängen, Loipen und beim Rodelzentrum aus?
Vor allem für Kinder war der Wintereinbruch in der Nacht von Sonntag auf Montag kein Grund für Schneeschaufel-Frust, sondern für jede Menge Spaß. Im Schwäbischen Wald, wo besonders viel Schnee fiel, waren morgens Kindergarten- und Grundschulkinder zu beobachten, die von ihren Eltern per Schlitten in ihre Einrichtungen gezogen wurden – so einen Service nahmen sie gerne an. Andernorts flogen Schneebälle, und Kinder hinterließen Schneeengel-Abdrücke in der weißen Pracht. Nach Schulschluss füllten sich auch die Rodelhänge in der Region mit herumtollenden Kindern.