Trotz des Schneefalls ist das große Verkehrschaos ist im Kreis Esslingen ausgeblieben. Während die Polizei vergleichsweise wenig Unfälle und kaum Stau meldete, mussten sich Nutzer der S-Bahn aber gedulden.









Kreis Esslingen - Kleine Flocken ohne Unterlass, Minusgrade, weiß-braune Glätte auf den Fahrbahnen: Und dennoch ist am Mittwoch das große Chaos ausgeblieben auf den Straßen im Kreis Esslingen. So zumindest die Einschätzung der Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen. Die Winterdienste der Kommunen und des Landkreises hatten aufgrund des bis in den Nachmittag hinein fortdauernden Schneefalls viel zu tun. Und die Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr mussten am Mittwoch an einigen Stellen noch geduldiger sein als sonst.