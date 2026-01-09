Schnee-Chaos in der Bundesliga: Eine Partie findet definitiv nicht statt - Weitere Absagen drohen

Die aktuelle Wetterlage in Deutschland versetzt die Bundesliga in Alarmbereitschaft. Am Wochenende drohen mehrere Spielabsagen. Eine Begegnung ist bereits abgesetzt.
Heftiger Schneefall, klirrende Kälte und spiegelglatte Straßen – der Winter hat Deutschland fest im Griff. Sturmtief „Elli“, das in den kommenden Tagen vor allem Nord- und Ostdeutschland erreichen soll, sorgt pünktlich zum Start der Bundesliga am Wochenende für große Unsicherheit und erste Spielabsagen. Das Duell zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig findet aufgrund der extremen Witterungsbedingungen nicht statt.