Schnee-Chaos in der Bundesliga: Eine Partie findet definitiv nicht statt - Weitere Absagen drohen

Heftiger Schneefall, klirrende Kälte und spiegelglatte Straßen – der Winter hat Deutschland fest im Griff. Sturmtief „Elli“, das in den kommenden Tagen vor allem Nord- und Ostdeutschland erreichen soll, sorgt pünktlich zum Start der Bundesliga am Wochenende für große Unsicherheit und erste Spielabsagen. Das Duell zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig findet aufgrund der extremen Witterungsbedingungen nicht statt.

FC St. Pauli gegen RB Leipzig abgesagt Der Wintereinbruch im Norden Deutschlands hat offenbar die erste Spielabsage der laufenden Bundesliga-Saison zur Folge. Wie die „Bild“ unter Berufung auf Behördenkreise berichtet, kann die für Samstag (15.30 Uhr) angesetzte Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig nicht ausgetragen werden. Als Grund werden demnach die witterungsbedingten Umstände genannt: Sowohl die Zugangswege zum Millerntor-Stadion als auch die Tribünenbereiche hätten nicht ausreichend von Schnee befreit werden können, zudem habe eine potenzielle Gefahr durch Schnee- und Eislasten auf den Stadiondächern bestanden. Eine offizielle Bestätigung der Spielabsage durch den FC St. Pauli oder die Deutsche Fußball Liga lag zunächst nicht vor.

Am Donnerstag nahm der FC St. Pauli auf seiner Vereinswebsite Stellung zur aktuellen Lage. „Wir tun das Möglichste, damit das Spiel gegen Leipzig wie geplant stattfinden kann“, hieß es in der Mitteilung. Zugleich machte der Klub die bestehenden Unsicherheiten deutlich: „Der Verein muss allerdings abwarten, wie sich die Wetterlage entwickelt und ob es weitere heftige Schneefälle geben wird. Angesichts der Wetterlage können wir nicht dafür garantieren, dass das Spiel unter den gegebenen Umständen stattfinden kann.“

Weitere Bundesliga-Samstagsspiele gefährdet

Mit Blick auf den 16. Bundesliga-Spieltag gab sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) aufmerksam, aber noch zurückhaltend. „Wir beobachten die Wettersituation und stehen mit den Beteiligten im Austausch“, ließ der Ligaverband auf Anfrage wissen. Als potenziell gefährdet gelten weiterhin die für Samstag angesetzten Partien zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim sowie Union Berlin und dem FSV Mainz 05.

Grundsätzlich liegt die Entscheidung über eine mögliche Absage bei den jeweiligen Stadionbetreibern, die diese in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden treffen, sofern eine Gefahrenlage besteht. Geht es hingegen ausschließlich um die Bespielbarkeit des Rasens, fällt die Entscheidung durch die Schiedsrichter vor Ort. Die Wetterlage könnte also maßgeblich darüber entscheiden, ob die Bundesliga wie geplant starten kann. Für Fans heißt es, kurzfristig flexibel zu bleiben – und Schneeschippen könnte in diesem Winter zur Pflichtaufgabe werden.