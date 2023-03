8 So richtig zum Draußensitzen lädt das Wetter auf Mallorca zur Zeit nicht ein. Foto: AFP/JAIME REINA

Pünktlich zum Frühlingsbeginn ist auf der beliebten spanischen Insel Mallorca der Winter zurückgekehrt. Dazu kommen noch Starkregen und heftiger Schneefall.









Mandelblüte, laue Winde und die ersten warmen Sonnenstrahlen. So stellt man sich eigentlich den Frühling auf Mallorca vor. Denn am 1. März ist ja Frühlingsbeginn. Doch davon kann in diesem Jahr nicht die Rede sein. Im Gegenteil: Eisige Temperaturen von bis zu minus 16 Grad, Starkregen, Windböen von mehr als 100 Stundenkilometern und heftiger Schneefall haben die Insel im Mittelmeer in den tiefsten Winter zurückversetzt.

Dass es auf Mallorca heftig regnet, das kann vorkommen, Schnee dagegen ist ein sehr seltenes Phänomen. Nach den offiziellen spanischen Klimadaten schneit es auf Mallorca gerade einmal an 0,4 Tagen im Jahr. Und auch Frost kommt so gut wie gar nicht vor. Den letzten heftigen Wintereinbruch auf Mallorca gab es vor mehr als zehn Jahren. Anfang diesen Jahres hat es zwar bereits schon einmal geschneit, aber nur kurz und sanft.

Schnee am Strand

Schnee auf den Balearen, es ist nicht nur gefühlt ein sehr seltenes Phänomen, sondern auch statistisch gesehen. Kein Wunder also, dass viele Mallorquiner in den sozialen Netzwerken begeistert Fotos und Videos der schneebedeckten Landschaft teilen. Teilweise hat es auch im Flachland und an den Stränden geschneit. Dort ist die weiße Pracht allerdings nicht liegen geblieben.

Das Winterwetter soll angeblich noch bis Mittwoch halten. Die Behörden haben Einheimische und Touristen aufgefordert, zuhause, im Hotel oder der Ferienwohnung zu bleiben. Auch im Baskenland in Nordspanien sowie in Barcelona hat es geschneit. Wenn dann Ende der Woche, spätestens Anfang der kommenden Woche die ganze weiße Pracht wieder verschwunden sein wird, kann es gut sein, dass sofort der Frühling ausbricht. Dann wird Mallorca wieder so sein, wie man die Insel im Frühling kennt und liebt.