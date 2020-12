1 In Stuttgart wird es in diesem Jahr an Heiligabend wohl keinen Schnee geben. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Im Wohnzimmer funkelt der Weihnachtsbaum, vor den beschlagenen Fenstern rieselt der Schnee. Der Mythos der Weißen Weihnacht an Heiligabend hält sich hartnäckig. Wie steht es um den Schneefall in Stuttgart?

Stuttgart - Alle Jahre wieder werden die Meteorologen mit der Frage nach Weißer Weihnacht gequält. Dabei bleibt der Wunsch vieler Menschen meist unerfüllt: In Deutschland gibt es laut Wetterexperten höchstens alle fünf bis zehn Jahre Schnee an Weihnachten.

Auch in diesem Jahr stehen die Chancen für Stuttgart eher schlecht. „Es ist kein Schnee in Sicht“, sagt Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Stattdessen wird das Wetter an Heiligabend ausgesprochen mild. Der Diplom-Meteorologe sagt für Stuttgart etwa 10 Grad Celsius für den 24. Dezember voraus. Es sei zwar bereits am 23. Dezember mit leichtem Niederschlag zu rechnen, doch bei den Temperaturen könne das nur Regen sein.

„Für eine signifikante Schneedecke brauchen wir deutlich kältere Luft“, so der Wetterexperte. Eine kleine Hoffnung gibt es womöglich für den zweiten Weihnachtsfeiertag. Laut Schuster sinken am 26. und 27. Dezember die Temperaturen – ob es für die ersehnten Schneeflocken kühl genug wird, vermag er nicht zu prognostizieren. Das kälteste Heiligabend liegt in Stuttgart Jahrzehnte zurück: Am 24. Dezember 1962 maßen die Meteorologen -9,6 Grad Celsius in Stuttgart.