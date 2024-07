Schnappschuss aus Köln: Ralf Schumacher teilt Foto mit Freund und Sohn

Nach seinem Coming-out und dem ersten öffentlichen Auftritt mit seinem Partner Étienne als Liebespaar begeistert Ralf Schumacher (49) seine Follower mit einem weiteren besonderen Beitrag auf Instagram. Der ehemalige Rennfahrer veröffentlichte einen Schnappschuss von einem Essen in einem Kölner Restaurant, bei dem er unter anderem Gesellschaft von seinem Freund und seinem Sohn David (22) hatte.

Auf dem ersten gemeinsamen Schnappschuss seit Schumachers Coming-out ist zu sehen, wie glücklich die Runde miteinander zu sein scheint. In den Kommentaren heißt es von den Fans unter anderem: "Wie schön zu sehen, dass es Euch so gut geht, endlich vereint, so soll es sein" oder "Man merkt Ralf einfach an, dass er angekommen und glücklich ist".

Am 14. Juli hatte Ralf Schumacher ebenfalls via Instagram seine Liebe zu einem Mann öffentlich gemacht. Zu seinem gemeinsamen Foto mit Partner Étienne schrieb er: "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann."

"Ich stehe zu 100 Prozent hinter dir"

Sein Sohn David, der aus seiner Ehe mit Cora Schumacher (47) stammt und ebenfalls als Rennfahrer tätig ist, kommentierte zu dem Beitrag: "Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch."

Am vergangenen Wochenende kam es Medienberichten zufolge bereits zu einer kleinen Premiere für Ralf Schumacher: Étienne begleitete ihn am Sonntag (21. Juli) zum Großen Preis von Ungarn - dort zeigten sich die beiden zum ersten Mal gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit. Der Ex-Rennfahrer war als Moderator und Experte für Sky im Einsatz.

Liebesglück nach gescheiterter Ehe

Der ehemalige Formel-1-Star heiratete Cora Schumacher im Jahr 2001, das Paar ließ sich 2015 scheiden. Mit Étienne soll Schumacher bereits länger glücklich sein. Das verriet Carmen Geiss (59) in ihrem Kommentar des Coming-out-Posts: "Nach zwei Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen," freute sich die 59-Jährige für die beiden.