Schnappschüsse mit ihren Söhnen: Stéphanie von Luxemburg wird 41

Ein aufregendes neues Lebensjahr liegt vor Stéphanie von Luxemburg (41). Ihr Schwiegervater, Großherzog Henri (69), wird am 3. Oktober nach 25 Jahren auf dem Thron abtreten. Dann rücken sie und ihr Mann, Erbgroßherzog Guillaume von Luxemburg (43), an die erste Stelle. Zum Geburtstag am 18. Februar darf sie sich aber erst einmal über zahlreiche Glückwünsche freuen.

Ein Danke für die "vielen lieben Wünsche"

Auch der Palast übermittelt auf seinem offiziellen Instagram-Account: "Alles Gute zum Geburtstag!" Weiter heißt es dort am Dienstagvormittag: "Prinzessin Stéphanie bedankt sich für die vielen lieben Wünsche!" Dazu beschert der Palast den Untertanen ein besonderes Geschenk in Form von zehn Bildern. Darauf ist die 41-Jährige lachend bei diversen öffentlichen Auftritten zu sehen, aber auch in privaten Momenten. So zeigt etwa ein Foto Stéphanie und ihren Mann zusammen mit den beiden Söhnen beim fröhlichen Spaziergang im Wald. Auch beim Hühnerfüttern mit ihren Kindern ist die Prinzessin abgebildet - ganz lässig im Rollkragenpullover.

Hochzeit 2012

Prinzessin Stéphanie stammt aus dem flämischen Adelsgeschlecht Lannoy und ist gebürtige Belgierin. Über Freunde lernte sie 2004 Erbgroßherzog Guillaume von Luxemburg kennen, den ältesten Sohn von Großherzog Henri. Die Verlobung wurde am 26. April 2012 bekannt gegeben, die Hochzeit folgte nur sechs Monate später. Das Paar hat zwei Kinder: Prinz Charles (4) kam am 10. Mai 2020 zur Welt, am 27. März 2023 folgte Prinz François (1).