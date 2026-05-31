Zum dritten Geburtstag ihres Sohnes Ernest hat Prinzessin Eugenie auf Instagram bisher unveröffentlichte Fotos geteilt - und dabei ihren kleinen "Goldjungen" mit herzerwärmenden Worten bedacht.

Blaue Luftballons, ein blauer Fußball und - natürlich - eine blaue Schirmmütze auf dem Kopf: So präsentierte sich Ernest George Ronnie Brooksbank, der jüngste Sohn von Prinzessin Eugenie (36) und Jack Brooksbank (40), an seinem dritten Geburtstag am 30. Mai der Welt. Seine Mutter teilte auf Instagram eine Auswahl bisher unveröffentlichter Aufnahmen des Kleinen.

Zu sehen ist Ernie beim Spielen, Hand in Hand mit seinem fünf Jahre alten Bruder August auf dem Bürgersteig und schließlich das stärkste Bild der Kollektion: Mutter und Sohn, die sich unter einem Baum in strahlendem Herbstlaub einen Kuss geben.

Zu den Schnappschüssen schrieb Eugenie: "Alles Gute zum dritten Geburtstag an meinen tigerliebenden, hutbegeisterten, ständig umarmenden, furchtlosen Goldjungen Ernie. Du erhellst jeden Raum mit deiner tiefen Stimme und deinem ansteckenden Lächeln."

Bald zu dritt

In der Kommentarspalte überschlugen sich die Reaktionen. Zahlreiche Follower wünschten dem kleinen Ernest Glück, Gesundheit und - unvermeidlich - viel Kuchen. Mehrere Nutzerinnen und Nutzer wiesen zudem darauf hin, dass Ernie bald in eine neue Rolle schlüpfen wird: die des großen Bruders. Eugenie erwartet derzeit ihr drittes Kind.

Die Schwangerschaft hatten Eugenie und ihr Mann Jack Brooksbank am 4. Mai offiziell bestätigt. Eine Mitteilung des Buckingham-Palastes erklärte damals, das Baby werde noch im Sommer erwartet. König Charles III. (77) sei "entzückt" von der Nachricht, hieß es weiter.

Auf Instagram hatte Eugenie die Schwangerschaft auf ihre ganz eigene Art bekanntgegeben: mit einem Foto, das August und Ernie zeigt, wie sie gemeinsam über ein Ultraschallbild gebeugt sind. "Baby Brooksbank due 2026!", schrieb sie darunter. Dass die Ankündigung einen Tag nach dem Geburtstag von Jack Brooksbank erfolgte, war wohl kein Zufall.