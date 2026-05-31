Zum dritten Geburtstag ihres Sohnes Ernest hat Prinzessin Eugenie auf Instagram bisher unveröffentlichte Fotos geteilt - und dabei ihren kleinen "Goldjungen" mit herzerwärmenden Worten bedacht.
Blaue Luftballons, ein blauer Fußball und - natürlich - eine blaue Schirmmütze auf dem Kopf: So präsentierte sich Ernest George Ronnie Brooksbank, der jüngste Sohn von Prinzessin Eugenie (36) und Jack Brooksbank (40), an seinem dritten Geburtstag am 30. Mai der Welt. Seine Mutter teilte auf Instagram eine Auswahl bisher unveröffentlichter Aufnahmen des Kleinen.