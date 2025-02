Am 27. Februar übernehmen die Narren und Närrinnen die Macht in vielen Städten in Baden-Württemberg. Die heiße Fasnetszeit beginnt.

Die närrische Zeit erreicht am Donnerstag, 27. Februar 2025, mit der Weiberfastnacht ihren vorläufigen Höhepunkt. Der Tag ist unter verschiedenen Namen bekannt - ob Lumpiger Donnerstag, Gumpiger Donnerstag oder Schmutziger Donnerstag.

Die Bezeichnung kommt übrigens vom alemannischen Wort „Schmotz“ für Fett oder Schmalz und hat nichts mit Schmutz zu tun. Es bezieht sich darauf, dass in der Fastenzeit Fleisch und Fett für einige Wochen gemieden wird. Vor dem Beginn lässt man es damit aber noch einmal richtig krachen.

Lesen Sie auch

Fasnet oder Fasching?

Eins vorweg: In Baden-Württemberg heißt es Fasnet. Nicht Fasching und schon gar nicht Karneval. Da sind die Anhänger der schwäbisch-alemannischen Fasnet empfindlich. Anders als der rheinische Karneval beginnt die Fasnetszeit nicht am 11. November, sondern am Dreikönigstag. Ab diesem Zeitpunkt sind südwestdeutsche Narren in ihrem traditionellen Häs bei Straßenumzügen unterwegs. Die wirklich heiße Fasnetszeit startet aber erst am „Gombigen Doschdeg“ und endet am Aschermittwoch.

Schmutziger Donnerstag: Frauen wollten mitfeiern

Die Tradition der Weiberfastnacht geht auf das 18. Jahrhundert zurück, als Nonnen und Stiftsfrauen während der fünften Jahreszeit all das genossen, was ihnen sonst verboten war. Die moderne Form entstand mutmaßlich im 19. Jahrhundert im Bonner Stadtteil Beuel, wo sich Wäscherinnen gegen ihre feiernden Männer auflehnten und das „Beueler Damenkomitee“ gründeten.

Krawattenabschneiden am Schmutzigen Donnerstag

Das wohl bekannteste Symbol der Weiberfastnacht ist das Abschneiden der Krawatten. Dieser Brauch soll die Rangunterschiede aufheben - zum Beispiel zwischen Chef und Angestellten. Manche sehen darin auch eine symbolische Kastration. Juristisch gesehen gilt das Krawattenabschneiden allerdings als Sachbeschädigung, weshalb vorher immer um Erlaubnis gefragt werden sollte. Im Rheinland wird der „Krawattenraub“ traditionell mit einem Küsschen auf die Wange entschädigt.

Events am Schmutzigen Donnerstag (Auswahl)

10:10 Uhr - Rathaussturm der Kinder in Remseck am Neckar

14:00 Uhr - Umzug zum Gumpigen Dunschtig in Bad Waldsee

15:11 Uhr - Prinzessinnenempfang in Mannheim

15:45 Uhr - Narrensturm in Reutlingen

17:00 Uhr - Narrengericht in Stockach

18:30 Uhr - Hemdglonkerumzug in Singen

19:00 Uhr - Kübelesrennen in Bad Cannstatt

19:11 Uhr - Traditioneller Hexentanz in Neuhausen

Die Polizei hat nach dem Anschlag in München vielerorts die Sicherheitsmaßnahmen erhöht, einzelne Veranstaltungen wurden abgesagt. Konkrete Gefahrenhinweise sind vor dem Schmutzigen Donnerstag aber nicht bekannt geworden. Innenminister Thomas Strobl warnt unterdessen vor K.o.-Tropfen in Getränken bei feucht-fröhlichen Events.