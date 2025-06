Schmutzige Anschuldigungen: Musk geht auf Trump los: Zeit, die große Bombe platzen zu lassen

1 Elon Musk und Donald Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Foto: imago/MediaPunch / CNP / MediaPunch

Der Streit zwischen Elon Musk und Donald Trump eskaliert. Der Tech-Milliardär bringt nun schmutzige Anschuldigungen in die Öffentlichkeit.











Die Zeit der großen Männerfreundschaft ist endgültig vorüber, wie neue Anschuldigungen belegen: Tech-Milliardär Elon Musk (53) behauptet auf seiner Social-Media-Plattform X, der Name von US-Präsident Donald Trump (78) sei in geheimen Akten über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) erwähnt. "Zeit, die wirklich große Bombe platzen zu lassen", schrieb Musk in einem Post. "@realDonaldTrump ist in den Epstein-Akten. Das ist der wahre Grund, warum sie nicht öffentlich gemacht wurden. Einen schönen Tag, DJT!"