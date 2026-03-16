Schmutz-Vorwurf aus Stuttgart: Simone Fischer schweigt sich zu Rehaugen-Fragen aus

Die Stuttgarter Grünen-Abgeordnete Simone Fischer hat ein Video gepostet, das Manuel Hagel in die Nähe von Kinderschändern rückt. Die CDU wartet auf eine Entschuldigung.
Wahrscheinlich wissen sie auch in der Jungen Union Stuttgart, dass sie mit dieser Forderung ein wenig hoch gegriffen haben. Zurücktreten solle die Grüne Bundestagsabgeordnete Simone Fischer, fordert der JU-Kreisvorsitzende Leonard Rzymann per Pressemitteilung, denn die habe im Internet einen Beitrag weiter verbreitet, der Manuel Hagel in einen Kontext rückt, der mit Pädophilie in Verbindung gebracht werden könne. Der Beitrag sei zwar gelöscht, aber nicht mal eine Entschuldigung habe es seitens der Abgeordneten gegeben.