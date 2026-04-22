Schmuggelware aus Barcelona: Zoll entdeckt zwölf Kilo Marihuana in Fernbus bei Weil am Rhein

16 Päckchen, ein Bus aus Barcelona und herrenloses Gepäck: An der Grenze kommt der Zoll einem mutmaßlichen Marihuana-Schmuggler auf die Spur.
Zöllner haben an der Autobahn beim Grenzübergang in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) rund zwölf Kilogramm Marihuana in einem Fernreisebus aus Barcelona entdeckt. Die Beamten fanden die Drogen bereits Ende März in insgesamt 16 vakuumverpackten Päckchen in einem Koffer und einem Rucksack, die zunächst keinem Fahrgast zugeordnet werden konnten, wie der Zoll mitteilte.