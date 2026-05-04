Schmuckstück von Harry Styles: Zoë Kravitz stellt ihren Verlobungsring zur Schau

Bei einem Dinner im Vorfeld der Met Gala sorgte ein funkelnder Diamantring für Aufsehen. Zoë Kravitz präsentierte das Schmuckstück den Fotografen in New York. Bereits im April berichtete ein US-Magazin von der angeblichen Verlobung mit Harry Styles.
Zoë Kravitz (37) hat mit einem Auftritt bei einem Abendessen im Vorfeld der Met Gala für Aufsehen gesorgt. Bei dem Event in New York City präsentierte sie den Fotografen vor Ort ihren Verlobungsring. Als sie aus dem Auto stieg und sich auf den Weg zu Anna Wintours (76) Wohnsitz machte, wo das Event offenbar stattfand, zeigte die Schauspielerin zumindest einen funkelnden Diamantring. Medienberichten zufolge stammt das Schmuckstück von Musikstar Harry Styles (32), mit dem sie seit einigen Monaten liiert sein soll.