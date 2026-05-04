Schmuckstück von Harry Styles: Zoë Kravitz stellt ihren Verlobungsring zur Schau

Bei einem Dinner im Vorfeld der Met Gala sorgte ein funkelnder Diamantring für Aufsehen. Zoë Kravitz präsentierte das Schmuckstück den Fotografen in New York. Bereits im April berichtete ein US-Magazin von der angeblichen Verlobung mit Harry Styles.

Zoë Kravitz (37) hat mit einem Auftritt bei einem Abendessen im Vorfeld der Met Gala für Aufsehen gesorgt. Bei dem Event in New York City präsentierte sie den Fotografen vor Ort ihren Verlobungsring. Als sie aus dem Auto stieg und sich auf den Weg zu Anna Wintours (76) Wohnsitz machte, wo das Event offenbar stattfand, zeigte die Schauspielerin zumindest einen funkelnden Diamantring. Medienberichten zufolge stammt das Schmuckstück von Musikstar Harry Styles (32), mit dem sie seit einigen Monaten liiert sein soll.

Kravitz ist auf den Bildern außerdem mit Sonnenbrille und in einem knielangen gelben Kleid zu sehen. Das kombinierte sie mit einer hellen Jacke mit Pelzbesatz und spitzen Pumps.

Schon im April gab es Verlobungsgerüchte

Das US-Magazin "People" berichtete im April unter Berufung auf einen Insider von der angeblichen Verlobung der Schauspielerin mit Harry Styles. Demnach habe das Paar die Nachricht bislang nur in einem "kleinen Kreis" geteilt - Kravitz selbst soll den Ring inzwischen aber bereits Freundinnen gezeigt haben.

Erstmals als Paar in Erscheinung getreten waren der ehemalige One-Direction-Sänger und der Filmstar im August 2025. Damals wurden sie Arm in Arm in den Straßen Roms fotografiert. Kurz darauf machte ein Bericht die Runde, wonach sich beide eine Woche zuvor küssend in der Londoner Bar "Rita's" gezeigt haben sollen. Eine Quelle erklärte gegenüber dem US-Magazin damals, Styles verbringe Zeit mit Kravitz, während sie für ihren Film "Caught Stealing" auf Promo-Tour sei. Seither sah man die beiden immer wieder gemeinsam - in London ebenso wie in New York und Berlin. Im Dezember 2025 berichtete eine Quelle zudem, dass es zwischen den beiden ernst werde.

Ob sie sich nun gemeinsam bei der Met Gala zeigen? Das Thema des Events, das am heutigen 4. Mai stattfindet, lautet schlicht "Costume Art", also "Kostüm-Kunst". Der dazugehörige Dresscode ist "Fashion Is Art", auf Deutsch: "Mode ist Kunst" - ein Statement mit bewusst weitem Deutungsspielraum.