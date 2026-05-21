Schmuckdesignerin Ruth Sellack: Sie fertigt seit 35 Jahren Schmuck – und mit 63 ist noch lange nicht Schluss

Mit 19 Jahren begann Ruth Sellack ihre Ausbildung als Goldschmiedin. Heute ist die Stuttgarterin 63 Jahre alt – und brennt noch immer für ihren Beruf.
Ruth Sellack liebt Details. Versteckte Gravuren, kleine Symbole auf der Rückseite eines Rings oder Steine mit persönlicher Bedeutung. „Manchmal müssen die Dinge ja nicht so offensichtlich sein“, sagt sie. Seit mehr als drei Jahrzehnten fertigt die 63-Jährige Schmuck in Handarbeit – in ihrem eigenen Laden mitten in Stuttgart. Vor Kurzem wurden sie und ihr Team dafür sogar mit einer besonderen Auszeichnung geehrt: Bei den Inhorgenta Awards erhielten sie den Titel „Goldschmiede des Jahres“.