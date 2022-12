Juwelier in Echterdingen mit Gullideckel überfallen

Ein unbekannter Täter hat am Freitag einen Juwelier in Echterdingen (Kreis Esslingen) überfallen, die Polizei bittet um Hinweise. Für den Raub wählte der Mann ein außergewöhnliches Werkzeug.















Ein Juweliergeschäft in Echterdingen ist am Freitagmorgen von einem unbekannten Täter überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Mann um kurz nach 9 Uhr das Geschäft in der Hauptstraße und schlug mit einem Gullideckel zunächst eine Vitrine ein. Unter anderem habe er Schmuck und Armbanduhren erbeutet. Zudem bedrohte er eine Mitarbeiterin und raubte Bargeld aus der Kasse.

Nach dem Überfall sei der Mann zu Fuß in die Bernhäuser Straße geflüchtet, und dann in die Berghäuser Straße in Richtung Schafrain. Obwohl sich umgehend mehrere Streifenwagen der Landes- und Bundespolizei auf die Suche nach dem Flüchtigen begaben, wurden die Beamten nicht fündig. Auch ein Hubschrauber sowie ein Spürhund waren im Einsatz. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Der Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Beim Überfall habe er sein Gesicht unter einer schwarzen Maske verborgen. Zudem soll er eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes Oberteil mit dem Aufdruck „Boss“ auf der Vorderseite sowie einen dunklen Mantel getragen haben. Auf der Flucht habe er seine Kleidung gewechselt, mutmaßlich entkam er in heller Jeans und Kapuzenpullover. Der Schachtdeckel stammt laut Polizei aus der Backhausgasse. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0711/3990-330 bei der Kriminalpolizei zu melden.