Schmotziger Donnerstag in Leonberg und Umgebung: Hier werden die Rathäuser gestürmt

Schmotziger Donnerstag in Leonberg und Umgebung

1 Im Bademantel und mit Gesichtsmaske wird Rutesheims Bürgermeisterin Susanne Widmaier 2024 von zwei Gumpa-Hexa aus dem Rathaus getragen. Foto: Simon Granville

In Weissach, Rutesheim und Warmbronn wollen die Narren am Schmotzigen Donnerstag die Rathauschefs entthronen und bis Faschingsdienstag die Macht übernehmen. Fastnet wird auch in Höfingen gefeiert.











Link kopiert



Hitzige Wortgefechte in ausgetüftelten Reimen, doch am Ende hat es noch keinem Rathauschef geholfen: Beim Fasnet-Sturm auf das Rathaus übernehmen die Narren das Zepter. Die Stadt- und Gemeindeoberhäupter werden notfalls auch aus dem Amtssitz getragen. Am Schmotzigen Donnerstag sind nun Rutesheim, Weissach und der Leonberger Teilort Warmbronn dran.