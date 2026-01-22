Schmierereien und Zerstörungen: Vandalismus in Stuttgart – wie gehen Stadt und Land dagegen vor?

Nicht nur die Brezelkörble hat es kürzlich wieder einmal getroffen, auch zahlreiche öffentliche Plätze und Denkmäler sind immer wieder Ziel von Vandalismus – was wird dagegen getan?
Schmierereien, illegale Graffiti, Sachbeschädigungen: Der öffentliche Raum in Stuttgart bleibt von Vandalismus nicht verschont. Erst kürzlich wurde erneut ein Brezelkörble auf der Königstraße Ziel illegaler Schmierereien. In Bad Cannstatt sprühten Unbekannte linke Parolen an mehrere Hausfassaden. Und auch aus der Vergangenheit sind zahlreiche Fälle im Raum Stuttgart dokumentiert – darunter auch beschädigte Denkmäler im öffentlichen Raum, wie etwa die Brunnenputte auf dem Schlossplatz oder die Johanneskirche im Stuttgarter Westen.