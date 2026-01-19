Schmierereien in Ludwigsburg: Unbekannte besprühen die Innenstadt mit „METH“-Schriftzügen

1 Die Täter sprühten „METH“ an mehrere Hauswände (Symbolbild). Foto: alexshadyk

In der Innenstadt von Ludwigsburg wurden in der Nacht auf Samstag an verschiedenen Orten gut ein Dutzend Schriftzüge aufgesprüht. Der Schaden wird auf gut 5000 Euro geschätzt.











In der Innenstadt von Ludwigsburg sind über das Wochenende an zahlreichen Orten „METH“-Schriftzüge auf Hauswände gesprüht worden. Der Polizei sind bislang etwa ein Dutzend Fälle bekannt, unter anderem am Marstall-Center, in der Körnerstraße, im Bereich des Reithausplatzes, in der Kirch- und der Lindenstraße sowie in der Holzmarktstraße.