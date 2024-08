Schmierereien in Ludwigsburg: Maskierte Personen schmieren politische Botschaft an Gebäude

1 Die PKK wird in Deutschland und vielen anderen westlichen Staaten als Terrororganisation eingestuft. Foto: dpa/Lukas Schulze

In Ludwigsburg haben Unbekannte einen Schriftzug auf ein Türkisches Kulturzentrum geschmiert. Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund.











Unbekannte haben am Freitag kurz nach Mitternacht ein Gebäude in der Kaiserstraße in Ludwigsburg mit einem Schriftzug beschmiert. Die Polizei wurde alarmiert und fahndete nach den Tätern. Nach Zeugenangaben sollen drei maskierte Personen den Schriftzug mit roter Farbe angebracht und einen Feuerwerkskörper entzündet haben. Die Polizei konnte jedoch keine Täter mehr ausfindig machen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Da es sich bei dem Gebäude um ein Türkisches Sport- und Kulturzentrum handelt und der Schriftzug in türkischer Sprache ist, der vermutlich einen politischen Hintergrund hat, wurden die weiteren Ermittlungen von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen. Der Schriftzug enthält die Worte PKK und Krieg. PKK steht für die Arbeiterpartei Kurdistans, eine kurdische Untergrundbewegung in der Türkei.