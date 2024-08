Schmierereien in Kleinsachsenheim: Anwohner erwischen 18-Jährigen beim Graffiti sprühen

1 Der 18-Jährige gab sich als der Gesuchte zu erkennen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Sprühgeräusche und das Klappern von Dosen: Anwohner des Kirchplatzes in Kleinsachsenheim haben am Sonntagabend ein frisches Graffiti an einer Garage entdeckt – und die Polizei trifft in der Nähe einen kooperativen Verdächtigen an .











In Kleinsachsenheim sind in den vergangenen Wochen immer wieder Farbschmierereien aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, ist am Sonntagabend nun ein 18-Jähriger von Anwohnern auf frischer Tat ertappt worden. Eine Zeugin hatte am Kirchplatz das Klappern von Dosen und Sprühgeräusche gehört – und tatsächlich entdeckte ein Anwohner kurz darauf ein frisches Graffiti auf seiner Garage. Von dem Verursacher der Schmiererei fehlte jedoch zunächst jede Spur.