Schmierereien in Bad Cannstatt: Linke Parolen auf viele Häuser gesprüht – sogar auf eine Kirche

Eine Serie an Graffiti-Schmierereien sorgt in Bad Cannstatt für großen Ärger. Die Polizei zählt 26 Fälle von aufgesprühten linken Parolen. Der Staatsschutz ermittelt.
Die Familie aus der Wildunger Straße in Bad Cannstatt traut bei ihrer Rückkehr aus dem Urlaub ihren Augen nicht: Mehrere Straßenzüge in Stuttgarts größtem Stadtbezirk sind mit Graffiti und Schriftzügen verschandelt. Die zum Teil metergroßen „Kunstwerke“ sind auf Hauswänden zu finden, auf Garagentoren, Müllboxen, in einer Unterführung – und sogar an Kirchenmauern. „Wir sind richtig betroffen von den Schmierereien“, sagt ein Anwohner. Von „linksextremistischen Verschandelungen“ spricht ein anderer.