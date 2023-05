1 Für Krankentransporte gibt es keine Haltemöglichkeiten. Foto: Georg Friedel

S-West - Wer es aus gesundheitlichen Gründen nicht alleine schafft, mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln in eine Arztpraxis oder zur Physiotherapie zu kommen, der muss einen Krankenbeförderungsdienst bemühen. Auf einen solchen Transport-Service ist auch Eberhard Kloth seit August dieses Jahres angewiesen. Er sitzt im Rollstuhl und wird regelmäßig von einem medizinischen Fahrdienst von seiner Wohnung in der Cottastraße im Stuttgarter Süden in das ambulante Therapiezentrum der Klinken Schmieder an der Rötestraße 18 A gefahren.