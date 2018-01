Schmied in Ditzingen Glück der Erde hängt am Huf der Pferde

Von Claudia Bell 04. Januar 2018 - 14:06 Uhr

Das Hufeisen wird bei hoher Temperatur geschmiedet. Foto: factum/Granville

Der Schöckinger Frank Gommel hat seinen Arbeitsplatz immer dabei: in einem umgebauten Transporter hat der Hufschmied alles, was er für seine Arbeit benötigt. Er kann sich auf alle Situationen vorbereiten, aber nicht alle beeinflussen.

Ditzingen - Ditzingen - Geduldig steht Junior in der Box und hebt sein linkes Vorderbein hoch. „Der kennt das schon, der hat keine Angst“, sagt die Besitzerin des sieben Jahre alten Wallachs, während sie sein Bein festhält. Gerade zieht der Hufschmied Frank Gommel die sechs Nägel aus dem Hufeisen, um den eisernen Rundbogen anschließend wegzureißen. Alle sechs bis zehn Wochen muss ein Pferd neu beschlagen werden. Mit einem scharfen Werkzeug schält Gommel zunächst das Horn etwa einen halben Zentimeter ab – es sieht fast aus wie Kerzenwachs. Ein unangenehmer Geruch breitet sich aus. „Das ist quasi der Käsefuß des Pferdes“, lacht Gommel. Unter dem Hufeisen könnten sich jederzeit Bakterien bilden, die dann diesen Geruch verursachten.

Ein Huf ist wie ein Fingernagel

Nachdem er diese Arbeit an allen vier Hufen erledigt hat, kommt das erste Eisen in den Ofen. Ein Hufschmied hat stets seinen kompletten Arbeitsplatz dabei: In einem umgebauten Transporter hat Gommel verschiedene Werkbänke, Werkzeug, Schubladen, allerhand Hufeisen und Nägel und natürlich eine Gasflasche samt Ofen dabei. „Das Eisen wird auf etwa 800 bis 900 Grad erhitzt und dann direkt dem Pferd auf den geschälten Huf gedrückt, damit es nachher optimal passt und an keiner Stelle drückt.“ Das Horn hat ebenso wenig Gefühl wie ein Fingernagel des Menschen.

Doch in dem Moment, als Gommel das heiße Eisen auf den linken Vorderhuf drückt, mag Junior dann doch nicht mehr so recht: er scheut und bockt und entzieht Gommel sein Bein. „Das war jetzt der Klassiker: Vor dem Pferd ist ein Mensch zur Stalltür herausgekommen, dann ist der Rauch vom Huf aufgestiegen – das war ihm zuviel“, erklärt Frank Gommel und bittet Juniors Besitzerin, ihrem Tier eine Möhre zur Beruhigung hinzuhalten.

Das Pferd muss gerne zum Hufschmied kommen

Schon immer wollte Frank Gommel aus Schöckingen den Beruf des Hufschmieds ausüben. Weil aber die Pferde in seinem Heimatort seinerzeit immer weniger wurden, bestand sein Vater darauf, er habe „etwas Gescheites“ zu lernen. Er wurde Werkzeugmacher. Irgendwann aber nahm die Zahl der Pferde wieder zu, und so schulte der heute 48-Jährige im Alter von 30 Jahren zum Hufschmied um. Er lernte bei Karl Schanz – der Korntal-Münchinger ist Deutscher Meister im Hufbeschlag. „Es ist ein ganz toller Beruf, ich möchte nichts anderes machen“, schwärmt Gommel.

Man komme immer mit netten Menschen zusammen, habe mit Tieren zu tun, sei an der frischen Luft und könne auf eine gewisse Art und Weise auch kreativ sein. Gleichwohl muss er auch zugeben, dass es ein nicht ganz ungefährlicher Beruf ist: „Man muss schon immer auf der Hut sein. Es gibt auch Pferde, die das Beschlagen überhaupt nicht mögen und die richtig zickig werden.“ Wenn sich ein Tier nicht beruhigen lasse, müsse es schon auch einmal leicht sediert werden. „Das Pferd muss gerne zu einem kommen und sich in der Umgebung wohlfühlen, sonst bringt es nichts.“

Gommel betreut auch die Pferde der Reiterstaffel

Als Hufschmied kommt der Schöckinger viel herum: Jeden Mittwochnachmittag kommt er zu den Pferden in die Tonmühle nach Ditzingen, zudem betreut er die Tiere etwa im Reitverein Leonberg oder fährt alle zwei Wochen zur Reiterstaffel der Landespolizei. Auch Dienste während eines Reitturniers sowie Notdienste an Wochenenden gehören dazu. Sein Arbeitstag dauert normalerweise von etwa 7.30 Uhr bis 19 Uhr. Möglicherweise ist dies auch ein Grund dafür, weshalb es derzeit mit dem Nachwuchs für jenes Handwerk nicht gar so gut aussieht. „Viele scheuen die körperliche Arbeit und Wochenenddienste, und schmutzig möchten sich viele die Hände auch nicht mehr machen“, vermutet Gommel. Er selbst versteht sich mit seinen Kollegen im Landkreis bestens, auch drei Frauen sind darunter. Wenn jemand von ihnen Hilfe brauche, springe man stets für den Kollegen ein und helfe sich gegenseitig aus.

Nach etwa eineinhalb Stunden ist Junior fertig und wird von seiner Besitzerin in seinen Stall geführt. Der Hufschmied blickt ihm hinterher, um dessen Gang zu kontrollieren. Alles sieht gut aus, die Eisen sitzen perfekt. Auf dem Hof wartet schon das nächste Pferd auf seine neuen „Schuhe“. „Der nächste bitte!“, ruft Gommel und betrachtet das Pferd beim Heranlaufen.